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Oymaklı Mahallesi’nde Erkek Cesedi Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi’nin kırsal kesiminde koyun otlatan çobanlar, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin bulunmasının ardından durum hemen yetkililere bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, ceset üzerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerin ardından, kimlik belirleme ve otopsi işlemleri için ceset Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÖÇMEN KİMLİĞİ

Cesedin, düzensiz bir göçmene ait olduğu değerlendiriliyor. Bu gelişme sonrasında, olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

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