Oyun-Erdene İstifa Etti, Protestolar Sonucu

BAŞBAKAN OYUN-ERDENE İSTİFA ETTİ

Moğolistan’da, hükümet karşıtı protestoların ardından yapılan güven oylamasında yeterli desteği alamayan Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene, istifa etti. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, parlamentodaki gizli oylamada 44 vekilin desteğini alan Oyun-Erdene, güven oyu için gereken 64 oya ulaşamadı. Oyun-Erdene, oylama öncesinde parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmada, protestocuların yolsuzluk iddialarını reddetti ve belirli grupların hükümeti devirmeye yönelik organize bir kampanya yürüttüğünü öne sürdü.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Oyun-Erdene, iktidardan ayrılması durumunda ülkenin siyasi istikrarsızlığa ve ekonomik kaosa sürükleneceği uyarısında bulundu. “Eğer yönetim istikrarsız hale gelirse ekonomik durum bozulur ve siyasi partiler uzlaşma sağlayamaz.” diyen Oyun-Erdene, bu durumun kamuoyunun parlamenter düzene olan inancını kaybetmesine yol açabileceğini belirtti. Ekonomik canlanmaya yönelik projelerini savunan Oyun-Erdene, büyük projelere odaklanırken sosyal sorunlar ve iç siyasi meselelere yeterince eğilmediğini ifade ederek öz eleştiride bulundu.

LÜKS HARCAMALAR TEPKİ TOPLADI

Oyun-Erdene istifasını, “Salgınlar, savaşlar ve tarifin zor olduğu zamanlarda ülkeme ve halkıma hizmet ettiğim için onur duyuyorum.” sözleriyle açıkladı. Oğlunun kız arkadaşının tatilde yaptığı lüks harcamalar, Oyun-Erdene’nin sonunu getiren protestoların patlak vermesine neden olmuştu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda lüks marka çantalar ve alışveriş paketleri dikkat çekti. Ailesinin aşırı harcamalarını gerekçe gösteren protestocular, Oyun-Erdene’yi yolsuzlukla suçlayarak başkent Ulan Batur’da haftalarca gösteriler düzenledi.

İKİ YILDA BAŞBAKANLIK YAPTI

44 yaşındaki Oyun-Erdene, Harvard Üniversitesi mezunudur ve 2019-2021 yılları arasında Başbakan Ukhnaagiin Khurelsukh liderliğindeki Moğolistan Halk Partisi hükümetinde Baş Kabine Sekreteri olarak görev yaptı. 2021 yılında başbakanlık görevine atanan Oyun-Erdene, “Yeni Toparlanma Siyaseti” adlı kalkınma programını yürürlüğe koydu. Bu program, gümrükler, enerji, sanayileşme, kentsel ve kırsal kalkınma ile yeşil kalkınma alanlarında büyüme potansiyeli oluşturmayı hedefliyor. Oyun-Erdene, Temmuz 2024’te partisinin üçüncü seçim zaferinin ardından yeniden başbakanlık görevine atanmayı planlıyordu.