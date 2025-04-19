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Oyun Esnasında Dili Boğazına Kaçtı

OKULDAKİ ACİL DURUM

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, okulda oyun oynarken dili boğazına kaçan bir öğrenci, müdür yardımcısının hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bu durum, 17 Nisan’da Kızıltepe’deki Fırat İlköğretim Okulu’nda yaşandı. Teneffüs esnasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şahin H., aniden yere düştü.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN HIZLI MÜDAHALE

Dilin boğazına kaçtığını ve baygınlık geçirdiğini gören öğretmenler, durumu ilk yardım eğitimi almış olan Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç’a bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Yapılan müdahalenin ardından okula çağrılan ambulansla öğrenci, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonrasında öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Tüm yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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