Oyun Grupları Yangında Yanarak Yok Oldu

GAZİANTEP’TE PARKTA YANGIN OLAYI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan bir çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak tamamen yanmış durumda. Yangın olayı, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi’ndeki 6 Şubat Parkı’nda gerçekleşti. Oyun grupları, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ateşe kaptırdı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen alevler için ihbarda bulunulmasının ardından, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik tedbiri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında yükselen alevler ve duman, cep telefonları ile kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda oyun grupları tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli inceleme çalışması başlatıldı.