Oyun, Savaş Değil Barıştır

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE HEDEFLERİ

LEGO Türkiye tarafından düzenlenen “Önce Oyun” etkinliği, Dünya Oyun Günü’nde Sultanahmet’teki Şerefiye Sarnıcı’nda yapıldı. Etkinliğin amacı, “oyunun iyileştirici ve özgürleştirici gücüne alan açmak” olarak belirlendi. Burada, Fransız yazar ve sanat terapisti Judith Malika Liberman, “oyuna çağıran masal anlatımı” ile katılımcılara ilham verdi. Liberman, Şerefiye Sarnıcı’nda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Dünya Oyun Günü’nü oyun ve masalla karşılamak istediklerini belirtti.

OYUNUN FALSI ODAKLANMASI

Liberman, oyun oynamanın sadece bir “etkinlik” olmadığını belirterek, “Oyun oynamak, bir hayat felsefesidir ve bu yüzden oyun biz yetişkinleri fazlasıyla ilgilendirmektedir. Hayatı savaş ya da mücadele etmek yerine oyunla karşılamak gerekiyor. Bugünkü etkinliğimizin temel vurgusu budur.” dedi. Ayrıca, hayata savaşa odaklı bakmanın sorunlarla sonuçlandığını hatırlattı ve “Hayata mücadele odaklı baktığınızda, kaybetmek ya da kazanmak önem kazanmaktadır.” açıklamasında bulundu.

OYUNUN ANLAMINI VURGULAMA

Liberman, hayata bir “oyun” olarak bakmanın yaşamı daha anlamlı hale getireceğini vurguladı. “Oyun, dünyaya bir bakma tarzıdır. Bizim oyun oynamak için ödüle ihtiyacımız yok.” dedi ve kurallarla oyun olmanın gerçek anlamından uzaklaştığını belirtti. “Oyun oynamayan, hiçbir şey yapmayandır.” diyerek, çocukların eğitiminde görev yerine eğlencenin ön plana çıkması gerektiğini tavsiye etti.

MASAL ANLATIMI VE KATILIMCILARLA ETKİLEŞİM

Liberman, konuşmasının ardından katılımcılara barışın ve oyunun gücünü anlatan “Savaş Alanını Terk Et, Oyun Alanına Geri Dön!” masalını anlattı. Etkinlik, LEGO Türkiye’nin sunduğu görsel deneyimle sona erdi.

JUDITH MALİKA LIBERMAN’IN KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Judith Malika Liberman, 1978 yılında Paris’te dünyaya geldi. 1970’lerde ailesinin kurduğu komün içinde büyüyerek çocukluğunda hikaye anlatma gelenekleriyle tanıştı. O dönemde annesi bir hikaye anlatma topluluğu kurdu. Liberman, Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nden dilbilim alanında yüksek lisans aldı, Pomona Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı ve Paris Konservatuvarı’nda masal anlatıcılığı eğitimi gördü. Türkiye’ye yerleştikten sonra akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde devam etti. Folklor çalışmaları yaptı ve masal anlatma geleneklerini yeniden canlandırmak için birçok proje ve festivalde yer aldı. 2004 yılından itibaren Türkiye’de yaşayan Liberman, çeşitli ülkelerde masal anlatımı etkinlikleri ve seminerler düzenledi. 2015’te “Masal Terapisi”, 2017’de “Masallarla Yola Çık” ve 2019’da “Önce Hayal” adlı eserlerini yayımladı.