Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

BURCU BİNİCİ CANLI YAYINDA BAYILDI

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı katıldığı canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yayın esnasında konuşurken bilincini kaybeden Binici, oturduğu sandalyeden düşerek stüdyoda kısa bir panik anı yaşattı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, durumu fark ederek yayını kesip reklama gitmek zorunda kaldı.

AMBULANS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İlk müdahale, ambulans ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Binici, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık geçirdiğini belirten oyuncu, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI RAHAT BİR NEFES ALDI

Binici’nin sağlık durumunun iyi olduğu haberi, hem hayranları hem de izleyiciler arasında rahatlama yarattı. Oyuncunun bayıldığında “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunundan bahsettiği öğrenildi. Bu olay, hem izleyiciler hem de katıldığı programın ekibi tarafından endişeyle karşılandı.