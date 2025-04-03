Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında

İBB’YE YÖNELİK OPERASYNLAR HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik olarak 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla bağlantılı bir soruşturma çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan kişilerden 11’inin şu an gözaltında bulunduğu bildiriliyor.

GAZETECİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimlerden biri, Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu. İlgili soruşturmanın boyutları ve daha fazla detayla ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor. Gözaltına alınanların durumu ve süreçle ilgili gelişmeler takip ediliyor.