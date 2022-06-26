Oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 62 yaşında hayata veda etti. 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan usta sanatçının ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.

KALP KRİZİNE YENİLDİ

Algöz, Twitter hesabından “Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.” mesajını paylaştı.

ROL ARKADAŞI: ÇOK ÜZGÜNÜM

Usta oyuncu, ‘Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Tuncay Kantarcı’ karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu. Wöber’in ölümünün ardından Yerebakan da, “Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm…” dedi.

OSMAN WÖBER HAKKINDA

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.