Oyuncu Özdemir, Ersin ile evlendi

YENİ BİR AŞK BAŞLADI

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Burak Deniz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir aşka adım attı. Uzun süredir doludizgin devam eden çift, önceki haftalarda evlenme teklifi ile ilişkilerini bir üst düzeye taşıdı. Özdemir, nişanlılık döneminde romantik anlarını Instagram’da paylaşarak, yüzüğünü sergiledi. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

NİKÂH MASASINA OTURDUK

Son günlerde sık sık mutluluk pozlarıyla gündemde olan çift, sürpriz bir şekilde Fethiye’de nikâh masasına oturdu. Bu ani karar, magazin dünyasında “Neden bu kadar acele ile evlendiler?” sorularını gündeme getirdi. Nikâhta şahitlik yapan ünlü oyuncu Asuman Dabak, bu merak edilen sorulara yanıt vererek çıkan söylentileri doğruladı.

BEBEK MÜJDESİ

Basında yer alan hamilelik iddialarına açıklık getiren Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah” sözleriyle çiftin bebek beklediğini ortaya koydu. Böylece, ani evliliğin ardındaki gerçek neden de netlik kazandı.