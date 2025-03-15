Oyuncu Şinasi Yurtsever Son Yolculuğunda

Mide kanseri ile yaşam mücadelesi veren oyuncu Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılındı. Yurtsever, 51 yaşında, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Törene, ailesinin yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Yurtsever’in cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

AHMET KURAL’IN DUYGUSAL AÇIKLAMASI

Üzgün olduğunu ifade eden oyuncu Ahmet Kural, “Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok” şeklinde duygularını paylaştı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN HÜZNÜ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Yurtsever’in hastalığının gidişatının iyi olduğunu düşündüğünü belirtti. “Durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık. Başımız sağ olsun hepimizin, söylenecek çok fazla şey olmuyor bu durumlarda, hayatın bir gerçeği bu, bunu hatırlıyoruz hepimiz” dedi.

BİROL GÜVEN’İN ANI YENİDEN PAYLAŞIMI

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Yurtsever’in iyi bir insan ve sanatçı olduğunu belirterek, “Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Çok iyi bir oyuncuydu ama sıralama yapsak bir numaraya onu koyarız. Erken ölüm ama her ölüm erken. Ne diyelim mekanı cennet olsun, varsa hakkımız helal olsun” dedi.