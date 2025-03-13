Oyuncu Şinasi Yurtsever Vefat Etti

ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi tanınmış projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51) yaşamını yitirdi. Yurtsever, bir süre mide kanseri ile mücadele ediyordu.

ŞİNASI YURTSEVER’İN HAYATI

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteri ile dikkat çekti. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde önemli roller üstlendi.

İLK SİNEMA TECRÜBESİ VE DİZİLER

2003 yılında Yazı Tura filminde Basri karakteri ile sinema kariyerine başlangıç yaptı. Sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde yer aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı olarak izleyicilerin karşısına çıktı. 2012 yılında başlayıp büyük ilgi gören İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakterini başarıyla canlandırdı. 2013 yapım Düğün Dernek filminde Yılmaz rolüne hayat verdi ve 2014 yılında yayınlanan Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakteri ile yine büyük bir başarı kazandı. Düğün Dernek 2 filminde de rol alarak kariyerine devam etti.