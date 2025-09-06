Öz Finans İş Sendikası Diyarbakır Kongresi Yapıldı

GENEL KURUL DÜZENLENDİ

Öz Finans İş Sendikası Diyarbakır Bölge Başkanlığı’nın 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongre, Diyarbakır’da bir otelde gerçekleştirildi ve divan başkanlığını Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil üstlendi. Pakdil, yaptığı açıklamada seçimin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Filistin ile ilgili önemli sözler sarf eden Pakdil, “Filistin meselesi bütün insanlığın bir sorunu ve ayıbı. 21. yüzyılda insanlık adına utanç vericidir. Burada herkesin hisse alması gerekmektedir. Bu katliamın durması gerekmektedir.” ifadesini kullandı.

SEÇİME TEK LİSTEYLE GİDİLDİ

Kongrede, tek liste ile gidilen seçimde Tahsin Koçhan, delegelerin desteği ile yeniden Diyarbakır Bölge Başkanı seçildi. Yönetim kuruluna Hasan Gök, Necmettin Aydın, Mehmet Can Bayram ve Bünyamin Elmas seçilirken, denetleme kuruluna Kenan Gümüştaş, Mesut İnci ve Mustafa Yel; disiplin kurulu üyeliğine de Ramazan Sarsağ, İsmail Yavuz ve Begüm Kaymaz atandı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, mevcut durum hakkında bilgiler vererek, “Çok zor bir dünyada, çok zor bir bölgede yaşıyoruz. Neredeyse her tarafımızda savaş var. Ama şu anda dünyanın en büyük kanayan yarası Gazze. Her sabah kalktığımızda ölen çocukların, sivillerin haberlerini alıyoruz. Vahşet, katliam devam ediyor. Soykırımcı İsrail durmuyor, durdurulamıyor.” şeklinde konuştu. Eroğlu, Gazze’deki katliamların bir an önce durması gerektiğini de belirtti.

DESTEK MESAJLARI VE SORUMLULUK

Koçhan, 4 yıllık görev süresinin ardından yeniden toplanmaktan memnuniyet duyduğunu ve destek veren herkese teşekkür etti. Koçhan, “Diyarbakır Bölge Başkanlığı sorumluluk alanı içerisinde Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin’de Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankamızın 130 şubede görevli 1443 kıymetli üyemize hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandık.” dedi. Ayrıca, görev süresi boyunca ziyaret etmedikleri şube kalmadığını belirten Koçhan, çalışmalara aynı hassasiyetle devam edeceklerini bildirdi.

KATILIMCILAR

Programa, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, TBMM Başkanlık Müşaviri Zeki Mirvelioğlu, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, bankaların şube müdürleri ve çeşitli davetliler katıldı.