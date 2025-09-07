Öz Finans-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

GENEL KURULUN GÜNDEMİ

Malatya’da Öz Finans-İş Sendikası’nın 2. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu önemli açıklamalar yaptı. Eroğlu, Türkiye genelinde kiralarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, geçen yıl alınan ürünlerin bu yıl aynı fiyata alınamadığını vurguladı. “Özellikle bordrolu kesimin en büyük sıkıntısı olan gelir vergisi uygulamasının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonumuz ve biz bu işin takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

VERGİ DÜZENLEMESİ TALEBİ

Eroğlu, talep ettikleri düzenleme hakkında, “Biz istiyoruz ki ocak ayında maaşlarımızdan yüzde 15 ya da yüzde 20 vergi alınsın ama aralık ayında da aynı oranla devam etsin. Ocak’ta 100 lira ise Aralık’ta da 100 lira alayım. Ben ne aldığımı bileyim. Yıl içi planlamamı buna göre yapayım. İnşallah bununla ilgili bir çalışma yapılır” dedi. Öz Finans-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş, bölgelerinde 2 bin 355 üyeye hizmet ettiklerini belirterek, “Ellerimizi taşın altına koyarak çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

ÜYELERE YARDIM VE DESTEK

Pektaş, üyelerin her zaman kendilerine ulaşabildiğini aktararak, sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıklarını söyledi. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ise deprem sonrası 300 bininci konutun teslim edildiğini kaydederek, bu sürecin kolay olmadığını belirtti. Hükümetin tüm imkanlarıyla vatandaşlara destek vermeye devam ettiğini ifade eden Pakdil, çalışmaların sürdüğünü aktardı. Genel kurulda tek liste ile yapılan seçimde Bülent Pektaş yeniden Malatya Bölge Başkanı olarak göreve getirildi.