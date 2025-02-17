“Özal: Babam PKK Tarafından Öldürüldü”

AHMET ÖZAL’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Ahmet Özal, Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyasetçi oğlu olarak gündemden düşmeyen konularda yeni ifadeler kullandı. Babasının vefatıyla ilgili olarak “Babam PKK yüzünden öldürüldü” diyerek dikkat çekti. Cine1’de yaptığı açıklamalarda, özellikle doğu bölgesindeki Kürtlerin bu görüşte olduğunu ifade eden Özal, babasının Kürt sorununa dair politikalarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

TURGUT ÖZAL’IN BARIŞARAMA ÇABALARI

Ahmet Özal, “Babam, Türkiye’de barışın sağlanması için önemli adımlar atıyordu ve bu süreç bazı kesimleri tedirgin etti” ifadesini kullandı. Turgut Özal’ın ölümüne dair spekülasyonlar devam ederken, bu yeni açıklamalar tartışmaları yeniden canlandırdı.

Turgut Özal’ın 1993 yılında görev başındayken hayatını kaybetmesine dair yılladır çeşitli iddialar gündemde yer alıyor. Ahmet Özal’ın son açıklamaları, bu iddiaları yeniden gündeme getirdi. Resmi raporlar ölüm nedenini doğal sebeplerle açıklasa da, zehirlenme ve suikast iddiaları halk arasında sık sık tartışılmaya devam ediyor.