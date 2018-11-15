Özal’ın köşkü satılıyor

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın köşkü satılığa çıkarıldı. Köşkte 23 yıldır Semra Özal yaşamını sürdürüyordu.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal (83), eşinin ölümünden 1 sene sonra taşındığı ve 23 sene yaşadığı Sarıyer Büyükdere Mahallesindeki köşk satılığa çıkardı.
İstanbul Boğazına yaklaşık 100 metre mesafedeki 1 dönüm arazi üzerinde bulunan 4 katlı 12 odalı köşke, 20 milyon TL bedel belirlendi.
Semra Özal’ın bir süre önce köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.
NTV