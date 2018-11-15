Özal’ın köşkü satılıyor

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın köşkü satılığa çıkarıldı.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın köşkü satılığa çıkarıldı. Köşkte 23 yıldır Semra Özal yaşamını sürdürüyordu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal (83), eşinin ölümünden 1 sene sonra taşındığı ve 23 sene yaşadığı Sarıyer Büyükdere Mahallesindeki köşk satılığa çıkardı.

İstanbul Boğazına yaklaşık 100 metre mesafedeki 1 dönüm arazi üzerinde bulunan 4 katlı 12 odalı köşke, 20 milyon TL bedel belirlendi.

Semra Özal’ın bir süre önce köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.

NTV

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