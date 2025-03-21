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Özalp Kaymakamı’ndan Mehmetçik’e Ziyaret

İFTAR ZİYARETİ VE DESTEK MESAJI

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Türkiye-İran sınırındaki Kurudere Hudut Karakolunu ziyaret ederek, burada nöbet tutan Mehmetçik ile iftarını açtı. Bulut, iftar alanında, hudut hattında vatani görevini yerine getiren kahraman askerlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

KAHRAMAN ASKERLERE İYİ DİLEKLER

Mehmetçik ile bir araya gelen Bulut, askerlerin görevlerinde kolaylıklar diledi. Bu ziyaret, sınırda güvenliği sağlamak için görev yapan askerlerin morallerini yükseltiyor. Van’da gerçekleşen bu samimi buluşma, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneğini sergiliyor.

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