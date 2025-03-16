Özalp Kaymakamlığı, Dünya Yetimler Günü’nü Kutladı

YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELDİ

Van’ın Özalp ilçesinde, her yıl Ramazan ayının 15. günü kutlanan Dünya Yetimler Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte, yetim ve öksüz çocuklar bir araya geldi. İftar yemeğine Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve eşi Berna Bulut ile birlikte İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Murat Şahin ve çeşitli kurum amirleri de katıldı.

ÇOCUKLARA YARDIM ELİ UZATILDI

Kaymakam Bulut, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara her zaman destek olacaklarını ifade etti. İftar yemekleri sırasında çocuklara Osmanlı macunu ikram edildi ve palyaço gösterileriyle eğlenceli anlar yaşandı. Bu tür organizasyonlar, toplumdaki dayanışmayı pekiştirerek çocukların yüzünü güldürüyor.