Özalp’ta Motosiklet-Minibüs Kazası Meydana Geldi

KAZA SONUCU İKİ CAN KAYBI

Van’ın Özalp ilçesinde motosiklet ile minibüs arasındaki çarpışmada iki kişi yaşamını yitirdi. Özalp-Çaldıran kara yolunda meydana gelen kazada, D.E. idaresindeki 06 GC 5011 plakalı motosiklet, S.Ş. tarafından kullanılan 65 LA 820 plakalı minibüs ile çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü D.E. ve yanında bulunan yolcu E.E. hayatını kaybetti.