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Özalp’ta Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

KAZA NETİCESİNDE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Özalp ilçesinde, bir motosikletin minibüsle çarpışması sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Özalp-Çaldıran kara yolunda gerçekleşti. D.E’nin kontrolündeki 06 GC 5011 plakalı motosiklet, S.Ş’nin sürücülüğündeki 65 LA 820 plakalı minibüsle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası, durumu haber alan ekipler hızla bölgeye intikal etti. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde gerçekleştirdikleri ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü D.E. ve yolcu E.E’nin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

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