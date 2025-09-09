Ozan 4-6 Hafta Yok Kalacak

OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN SAKATLIĞI NETLEŞTİ

Altay, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan şok bir sakatlıkla sarsıldı. Ozan Evrim Özenç, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki kalecinin sağlık durumu yapılan kontrollerle belirlendi. Ozan Evrim’in diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküsünde ödem olduğu tespit edildi.

SAHALARDAN UZAK KALMA SÜRECİ

Bu sakatlıktan dolayı, Ozan Evrim’in tedavi sürecinin 4-6 hafta sürmesi bekleniyor. Tecrübeli kaleci, bu süreçte Uşak deplasmanında forma giyemeyecek. Ozan’ın yokluğunda ise Altay, kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik’e emanet edecek. İzmir ekibinde, Ozan Evrim Özenç’in sakatlığı takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.