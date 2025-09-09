Haberler

Ozan 4-6 Hafta Yok Kalacak

OZAN EVRİM ÖZENÇ’İN SAKATLIĞI NETLEŞTİ

Altay, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan şok bir sakatlıkla sarsıldı. Ozan Evrim Özenç, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki kalecinin sağlık durumu yapılan kontrollerle belirlendi. Ozan Evrim’in diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküsünde ödem olduğu tespit edildi.

SAHALARDAN UZAK KALMA SÜRECİ

Bu sakatlıktan dolayı, Ozan Evrim’in tedavi sürecinin 4-6 hafta sürmesi bekleniyor. Tecrübeli kaleci, bu süreçte Uşak deplasmanında forma giyemeyecek. Ozan’ın yokluğunda ise Altay, kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik’e emanet edecek. İzmir ekibinde, Ozan Evrim Özenç’in sakatlığı takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
Haberler

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.