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Ozan Akbaba, Doğum Gününü Kutladı

OZAN AKBABA’NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, şimdi de özel hayatıyla gündemde. Şu sıralar Sinem Ünsal ile birlikte başrolünü paylaştığı “Uzak Şehir” dizisinde yer alan oyuncu, doğum gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

KUTLAMADAN PAYLAŞILAN ANLAR

Eğlenceli anların yaşandığı kutlama sırasında paylaşılan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kutlama esnasında eşi Buket Akbaba ile romantik bir an yaşayan Ozan Akbaba, eşini dudaklarından öperken görüntülendi. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çiftin samimi ve doğal halleri övgü topladı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Buket Akbaba’nın güzelliği üzerine yorumlar yaparak, çiftin uyumunu vurguladı. Akbaba’nın doğum günü paylaşımı, hızla beğeni ve yorum aldı.

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