Ozan Ergün Kimdir? Hakem Performansı ve Kariyeri

HAKEM PERFORMANSI VE GEÇMİŞİ

Futbol arenasında, hakemlerin yeterliliği, sadece sahada aldıkları kararlarla değil, daha önce yönettikleri karşılaşmalar ve istatistiklerle de belirleniyor. Özellikle önemli mücadelelerde düdük çalan hakemler, futbolseverler tarafından dikkatlice izleniyor. Bu haftanın dikkat çeken ismi ise Galatasaray ile Onvo Antalyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek olan Ozan Ergün oldu.

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, İstanbul bölgesine bağlı bir hakemdir. Kariyeri boyunca 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, U19 Elit, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de görev gerçekleştirdi. Özellikle 2. ve 3. Lig maçlarında aktif olarak yer alan Ergün, ilk kez Süper Lig sahnesine 16 Nisan 2022’deki Hatayspor ile Sivasspor karşılaşmasında çıktı. O günden sonra 2023-24 sezonuna kadar Süper Lig’de maç yönetme fırsatı bulamayan Ergün, bu sezon hem Süper Lig hem de 1. Lig’de çeşitli karşılaşmalarda düdük çaldı.

SÜPER LİG’DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig’de geride kalan 16 haftada toplamda 6 maça çıkan Ozan Ergün, kariyerinde ilk defa Trabzonspor maçında görev alacak. Bu sezon itibarıyla Süper Lig’de yönettiği 6 karşılaşmada 25 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. 2024-2025 sezonu itibarıyla toplamda 7 maç yönettiği ligde, 4 karşılaşmada daha düdük çaldı. Toplamda 48 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı ve 2 direkt kırmızı kart gösterdiği biliniyor. Ergün, maç başına ortalama 4,4 sarı kart göstererek, sert ve disiplinli bir yönetim tarzı sergiliyor.