Ozan, Galatasaray’ı ikiye böldü

Galatasaray’da forma giyen Ozan Kabak, yaptığı hatalar nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. 5 maçta 3 penaltı yaptıran futbolcu, taraftarları da ikiye böldü.

İşte sosyal medyadan Ozan ile ilgili gelen yorumlar:.

Ozan’ın eleştirildiğine inanamıyorum.

Maç başına 3 penaltı bile yaptırsa yine en az o suçlu.

Ligde ilk 11 çıktığı son 5 maçta 3 kez penaltı yaptırdı. Uyarılması lazım..

Genç olduğu için hatasını söylemeyelim mi?.

Her hatasından sonra översek hatalarını söylemezsek Ozan’ı bitiririz

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