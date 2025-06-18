Ozan Güven, 2 yıl hapis cezası aldı

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz Davası Sonuçlandı

DAVANIN KARAR DURUŞMASI

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında yaşanan olayla ilgili dava, geçtiğimiz hafta sonuçlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ozan Güven “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bunun yanı sıra, “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlamalarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz da “basit yaralama” suçlamasından beraat etti. 13 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen olay sonrası açılan davanın karar duruşmasına taraflar katılmadı; yalnızca avukatlar duruşma salonunda yer aldı. Tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu ve uzlaştırma sürecinin başarısız olduğu böylece iki ayrı iddianamenin hazırlandığı belirtildi.

OZAN GÜVEN’İN YORUMLARI

Karar sonrası uzun bir süre sessiz kalan Ozan Güven, bir etkinlikte yeniden kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarının hapis cezasına dair sorularını yanıtlamaktan kaçınarak, “Davayla ilgili konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor. Önemli bir gelişme olursa açıklama yaparız.” şeklinde açıklama yaptı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un “Cezaevine gireceği günü bekliyorum” sözleri hatırlatılınca, “Ben hiç ilgilenmiyorum o konuyla. Sadece mahkemeyle ilgileniyorum.” ifadesini kullandı. Ozan Güven’in, cezadan sonra ilk kez görüntülendiği etkinlikte pişmanlık belirtmeden ve davaya dair duygusal bir ifade vermeden konuşması dikkat çekti.