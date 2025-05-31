Ozan Güven, 50 Yaşına Girdi

OZAN GÜVEN’İN YENİ KARARI

Uzun bir süre televizyon dünyasından uzak kalan ve son yıllarda tiyatro sahnelerinde performans sergileyen Ozan Güven, 19 Mayıs’ta 50. yaşını kutladı. Sanat kariyerindeki değişimlerin yanı sıra özel yaşamında da önemli bir dönüşüm geçiren Güven, yeni yaşıyla birlikte ilgi çekici bir karar aldığını duyurdu.

AKILLI TELEFONDAN VAZGEÇİYOR

50 yaşına girdiği günden itibaren hayatında bazı radikal değişiklikler yapma kararı aldığını belirten Güven, Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını ifade etti. Dijitalleşmenin giderek arttığı bir dönemde alınan bu karar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

MİZAHLİ PAYLAŞIM

Başarılı sanatçı, bu kararını paylaştığı mizahi bir içerikle duyurdu. Eski model bir cep telefonuyla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Güven, fotoğrafın altına “Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları” notunu ekleyerek hem kararının ciddiyetini ifade etti hem de takipçilerine neşeli bir an sundu.