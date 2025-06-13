Ozan Güven Beraat Etti

OYUNCU OZAN GÜVEN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’a karşı şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. İki tarafın da birbirine şikâyetçi olduğu davada, mahkeme bir karar verdi.

MAHKEME CEZA VERDİ

Mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Bunun yanında “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dolayı ise beraat kararı aldı.

DENİZ BULUTSUZ BERAAAT ETTİ

Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.