Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

OZAN GÜVEN’İN DAVASI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, oyuncu Ozan Güven’in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları davada mahkeme kararı verildi.

MAHKEME SONUCU AÇIKLANDI

Mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası keserken, “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından ise beraatına hükmetti. Deniz Bulutsuz ise üzerine atılı “Basit yaralama” suçundan beraat etti.