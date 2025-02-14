Ozan Güven’e 11 Yıl Ceza İstemi

DAVADA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, “basit yaralama” ile diğer suçlardan “sanık-müşteki” olarak karşılıklı şekilde yargılandıkları davada, Güven’in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz’un ise 1 yıla kadar hapsi isteniyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmayan sanık-müştekiler, avukatları aracılığıyla temsil edildi. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasında sanık Ozan Güven’in “silahla kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları için 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. “Hakaret” suçundan ise “delil yetersizliği” nedeniyle beraatini istedi.

MÜTAALAYA GÖRE HAPİS TALEPLERİ

Mütalaada sanık Bulutsuz hakkında “basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, ara kararını açıklayarak avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verip duruşmayı erteledi.

Çift arasında yaşanan “şiddet” olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz’un yaptığı şikayet üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma başlatıldı; aynı zamanda Ozan Güven’in de Deniz Bulutsuz’u şikayet etmesiyle soruşturma iki tarafı da kapsamaya aldı. Ozan Güven’in “hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama” suçları için 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz’un ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması planlanan iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirilip tek dava haline getirilmiş durumda.