Ozan Güven Hapis Cezası Aldı

OZAN GÜVEN’İN CEZASI VE DAVASI

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava süreci herkesin mercek altına aldığı bir olay haline gelirken, birçok sanatçı ve ünlü isim bu konuyla ilgili yorumlarını paylaşmıştı. Bunlar arasında manken ve sunucu Çağla Şıkel’in açıklamaları dikkat çekti. Dava sürecinde cesur bir tavır sergileyen Şıkel, “Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete ‘sonuna kadar hayır’ diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz” diyerek Bulutsuz’a destek verdi.

ÇAĞLA ŞIKEL’İN TEPKİLERİ ARTIRAN PROJESİ

Ancak Şıkel’in, şiddet suçundan ceza almış Ozan Güven ile aynı projede yer alacağı haberi, kamuoyunda büyük tepki topladı. Ünlü isim, “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrolü paylaşacağını açıklayarak, “Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor” ifadeleriyle heyecanını dile getirdi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarında bir tartışma başlattı. Çoğu kişi, şiddete karşı duruş sergileyen birinin, şiddet davasından ceza almış biriyle aynı sahneyi paylaşmasını çelişkili buldu.

OYUNDAN ÇEKİLİŞİ VE YAPIMCININ AÇIKLAMASI

Tartışmaların artması üzerine yapımcı TiyatroTR, Ozan Güven’in oyundan çekildiğini duyurdu. Yapılan basın açıklamasında, “7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven’e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.