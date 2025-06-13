Ozan Güven Hapis Cezası Aldı

DAVA SONUCUNDA VERİLEN CEZA

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen oyuncu Ozan Güven’in yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Ozan Güven’i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve Deniz Bulutsuz’un beraatına karar verdi. 13 Haziran 2020 tarihinde yaşanan olay neticesinde açılan davanın detayları İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde incelendi. Duruşmaya sanık Ozan Güven ve müşteki Deniz Bulutsuz katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.

AVUKATLARIN YAPTIĞI SAVUNMALAR

Duruşmada, Deniz Bulutsuz’un avukatı mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talep etti. Ancak mahkeme, taraflara önceden ek süre verildiği sebebiyle bu talebi reddetti. Ozan Güven’in avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme, esas hakkında kararını açıklayarak Ozan Güven’e ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak Güven, ‘hakaret’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından beraat etti. Deniz Bulutsuz ise ‘basit yaralama’ suçundan beraat etti.

SAVCILIK İDDİANAMESİ VE ŞİKAYETLER

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’dan da şikayetçi olmuş ve dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmişti. Ancak taraflar, uzlaşmayı kabul etmemişti. Her iki tarafın şikayeti üzerine 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven’in şikayetinden dolayı Deniz Bulutsuz için ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.