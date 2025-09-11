Haberler

Ozan H. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

24 YILA YAKIN HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kesinleşmiş 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Ozan H., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir kovalamaca sonrası yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Ozan H.’nin peşine düşen güvenlik güçleri, gece saat 22.00 sularında bir adrese baskın düzenledi.

18 SUÇ KAYDI VE CİDDİ SUÇLAR

Ozan H.’nin 18 farklı suç kaydının bulunduğu ve hırsızlık ile uyuşturucu suçlarından ceza aldığı öğrenildi. İncirliova polisi tarafından gözaltına alınan Ozan H., Aydın Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.