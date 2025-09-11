Ozan H. Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

24 YILA YAKIN HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kesinleşmiş 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Ozan H., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir kovalamaca sonrası yakalandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Ozan H.’nin peşine düşen güvenlik güçleri, gece saat 22.00 sularında bir adrese baskın düzenledi.

18 SUÇ KAYDI VE CİDDİ SUÇLAR

Ozan H.’nin 18 farklı suç kaydının bulunduğu ve hırsızlık ile uyuşturucu suçlarından ceza aldığı öğrenildi. İncirliova polisi tarafından gözaltına alınan Ozan H., Aydın Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.