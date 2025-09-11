Haberler

Ozan Hışır Tutuklandı, Hapis Cezası Var

YAKALANAN SUÇLU HAKKINDAKİ KAYITLAR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile aranan Ozan Hışır (28) tutuklandı. İncirliova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma kapsamında, Ozan Hışır’ın ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu’ suçlarından toplamda 18 kaydı olduğu belirlendi.

POLİS OPERASYONU

Polis ekipleri, Ozan Hışır’ın bulunduğu yeri tespit ettikten sonra dün akşam saatlerinde adrese operasyon gerçekleştirdi. Hışır, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hışır, ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

Türkiye, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonla sarsıldı. 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 5 kişi gözaltına alındı. Patrona ulaşamadı.
Haberler

Siyasette Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.