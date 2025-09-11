Ozan Hışır Tutuklandı, Hapis Cezası Var

YAKALANAN SUÇLU HAKKINDAKİ KAYITLAR

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile aranan Ozan Hışır (28) tutuklandı. İncirliova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma kapsamında, Ozan Hışır’ın ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu’ suçlarından toplamda 18 kaydı olduğu belirlendi.

POLİS OPERASYONU

Polis ekipleri, Ozan Hışır’ın bulunduğu yeri tespit ettikten sonra dün akşam saatlerinde adrese operasyon gerçekleştirdi. Hışır, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hışır, ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.