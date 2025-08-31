Ozan Kabak 6 Yıl Sonra Dönüyor

OZAN KABAK’IN AVRUPA SERÜVENİNE VEDA ETME HAZIRLIĞI

Ozan Kabak, 6 yıl önce Galatasaray’a 15 milyon euro kazandırarak Schalke 04 ile Avrupa kariyerine ilk adımını atmıştı. Şimdi ise başarılı savunmacı, bu yolculuğuna veda etmeye hazırlanıyor. Premier Lig’de Norwich ve Liverpool gibi takımlarda da görev almış olan Kabak, 2022 yılından beri Hoffenheim formasıyla mücadele ediyor.

SAKATLIKLAR VE YURDA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Sakatlık sorunları nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Ozan Kabak’ın Hoffenheim ile yollarının ayrılması muhtemel görünüyor. Milli stoperin Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. 6 yıl aradan sonra tekrar yuvaya dönme aşamasında olan Kabak’ın yeniden Galatasaray formasını giymesi gündemde.