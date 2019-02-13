Ozan Kabak depremi

Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer edilen Ozan Kabak’ın moralinin hayli bozuk olduğu öğrenildi.

Ozan Kabak şoku! Bunu kimse beklemiyordu… Galatasaray’dan Stuttgart’a giden ve şu anda Almanya Ligi’nde kümede kalma savaşı veren genç oyuncu, takımdan ayrılıyor. İşte detaylar…

Şu anda küme düşme hattında yer alan ve son 6 maçından sadece 1 puanla sahadan ayrılan Stuttgart’ın Nürnberg ve Hannover’le birlikte ateş hattında bulunması 18 yaşındaki Ozan’ı ciddi anlamda rahatsız ediyor.

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘Takım kümeye düşerse 12,5 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi milli futbolcuyu teselli eden tek çıkar nokta olarak görülüyor.

Güneş’te yer alan habere göre; genç yeteneğin takımdan ayrılmak için sezon sonunu bekliyor.

Stuttgart formasıyla 3 maça çıkan Ozan Kabak henüz galibiyet yüzü görmedi.

Ozan Kabak’ın çıktığı maçlar ve karşılaşma sonuçları şöyle;

Bayern Münih: 4 Stuttgart: 1, Stuttgart: 2 Freiburg: 2, Fortuna Düsseldorf: 3 Stuttgart: 0

TRT