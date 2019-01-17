Ozan Kabak imzayı attı

Galatasaray’da forma giyen Ozan Kabak, Alman ekibi ile 5,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig’de transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray’da transfer ya da transferlerden çok ayrılıklar gündemde… Son olarak Ozan Kabak’ın satılmasının ardından forvet konusunda flaş gelişmeler peş peşe yaşandı.

Sarı-kırmızılıların santrfor transferinde sıcak gelişme! Ozan Kabak’ın Stuttgart’a satılmasıyla eli bollaşan Aslan, yeni golcüsüne kavuşuyor… Fatih Terim’in planları dahilinde mutlak suretle 1 değil 2 golcü birden gelebilir. Listedeki isimler ve transfer detayları belli oldu.

TRT