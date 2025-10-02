Ozan Tufan’a Hull City’den Tekrar Teklif Geldi

SICAK TRANSFER İDDİALARI

Süper Lig’in köklü takımlarından Trabzonspor’da oynayan deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile ilgili gündemde sıcak gelişmeler var. İngiltere’den gelen haberlere göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, milli oyuncu Ozan’ı tekrar kadrosuna katma arayışı içinde. Hull City’nin, eski futbolcusu Ozan Tufan’ı almak için yaz süresince çeşitli temaslarda bulunduğu, kış transfer döneminde ise bu girişimi tekrarlayacağı belirtiliyor.

Hull City’nin sportif direktörü Jared Dublin, Ozan Tufan’a olan ilgiyi doğruladı. Trabzonspor’da ilk 11’deki yerini kaptırmış olan Ozan’ın da, Hull City’e geri dönme fikrine sıcak baktığı iddiaları gündeme geldi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 resmi karşılaşmaya çıkan Ozan Tufan’ın bu maçlarda skor katkısı sağlayamadığı ifade ediliyor.