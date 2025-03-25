Ozan Tufan’dan Türkiye Kupası Hedefi Açıklaması

OZAN TUDAFAN’IN HEDEFLERİ

Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, takımın teknik direktörü Fatih Tekke’nin oyun sistemine odaklanarak daha iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. “Kendimiz için en gerçekçi hedef Türkiye Kupası’nı kazanmak,” diye konuşan Tufan, takımın son durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yeni bir sisteme geçtiklerini ifade eden Ozan Tufan, “Kısa sürede Başakşehir maçında da bunu uygulamaya çalıştık. Hocamızın bizden istediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da, zaman zaman uyguladığımızda skoru lehimize çevirebildik,” şeklinde konuştu. Antrenmanlarda daha fazla çalışarak daha iyi sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Tufan, “Saha içinde oyunun kontrolünü elimize aldık ve yaptığımız son toplantıda olumlu dönüşler aldık. Bu da bizi mutlu etti,” ifadeleriyle takım motivasyonuna dikkat çekti.

TARAFTAR BEKLENTİLERİNİ ANLIYORUZ

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini aktaran Tufan, “Zor bir sezon geçiriyoruz. Dalgalı bir performansımız oldu ve taraftarın beklentisinin farkındayız. Bunları düzeltmek bizim elimizde,” diye konuştu. Kendi performansını da sorgulayan Tufan, “Kendi adıma yeterli olmadığımın farkındayım ve daha iyisini göstermek zorundayım. Önemli olan Trabzonspor’un üst sıralarda yer alması,” ifadelerini kullandı. Ayrıca milli takım hayalini de dile getiren Ozan, “Tekrar o formayı giymek istiyorum. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim,” dedi.

TAKIM İÇİ DİNAMİKLERİ VE ELEŞTİRİLER

Ozan Tufan, eleştirilerin normal olduğuna dikkat çekerek, “Bunları daha önce de yaşadım. Kötü ve iyi oynadığım maçlar oldu,” diyerek süreçten olumlu sonuçlar çıkarmak istediklerini söyledi. “Sezon boyunca takım olarak istikrarlı olamadık, hoca değişiklikleri yaşadık. Her hocanın farklı bir bakış açısı var ve hepsine saygım sonsuz. Şu an Fatih Tekke ile çalışıyoruz ve saha içi dizilişimizle, baskı ve pres anlayışımızla rakiplerin bizi kolay çözeceğini sanmıyorum,” şeklinde sözlerine devam etti.

MEVKİ DEĞİŞİKLİKLERİNE AÇIK OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Farklı pozisyonlarda oynama konusundaki esnekliğini ifade eden Tufan, “Her hocanın farklı talepleri oluyor. Sağ bekte başladım, orta saha, sağ açık ve şimdi forvete daha yakın oynuyorum. Ancak mevkinin önemi yok, önemli olan takımın başarısı,” dedi. “Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım,” şeklinde ekledi.

KUPA HEDEFİNE EREN BİR TAKIM

Sezona şampiyonluk hedefiyle girdiklerini belirten Tufan, “Kupa da önemli bir hedefimizdi ancak ligde aldığımız olumsuz sonuçlar bunu başarmamıza engel oldu. Ancak kalan süreçte öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Kaybetmeye tahammülümüz olmayan bir dönemdeyiz,” diyerek takım içindeki konuşmalara dikkat çekti.

SAVUNMA POZİSYONUNA YERİ OLDUĞU VURGUSU

Göztepe maçı öncesinde sakat oyuncuların durumu sorulduğunda Ozan Tufan, “Şu anda net bir şey belli değil. Görev verilirse en iyisini yapmaya çalışırım. ‘Ozan hem ileride hem geride oynuyor’ algısı var ama ben nerede oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Ancak stoperde görev alacağımı sanmıyorum,” cümlelerine yer verdi.

FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Fiziksel durumu hakkında gelen eleştirilere yöneltilen soruyu yanıtlayan Tufan, “Kilo ile ilgili eleştiriler oluyor ama ben gayet iyi durumdayım. Burada düzenli testler ve antrenman programları uygulanıyor. Eğer böyle bir sıkıntım olsaydı zaten gerekli cezalar verilirdi. Gayet fitim ve formdayım,” ifadelerini kullandı.