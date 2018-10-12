Ozan Tufan: Geri döneceğim

Fenerbahçe'de bir süredir sorunlar yaşayan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan, kariyerine dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe’de bir süredir sorunlar yaşayan ve kadro dışı kalan Ozan Tufan, kariyerine dair açıklama yaptı ve geri döneyeceğini söyledi.

Fenerbahçe’de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim Ozan Tufan oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayının sonunda Dereağzı’na gönderildi.

Ozan, zaman zaman U21 takımında şans buluyor. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç futbolcu, “U21 takımına abilik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum” diye konuştu.

Ozan’ın adı, TFF’ye bildirilen kadroda yer almıyor. Orta saha oyuncusu ancak ara transfer döneminde listeye eklenebilir.

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