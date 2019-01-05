Ozan Tufan imzaya yakın

Fenerbahçe’de süresiz kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş’a gideceği iddia edilen Ozan Tufan’ın yeni adresi belli oldu.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Ozan Tufan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde de forma şansı bulamamıştı.

Ersun Yanal’ın gelişiyle birlikte Ozan Tufan’ın affedileceği konuşulsa da bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Tecrübeli teknik adam, diğer kadro dışı oyuncular Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe’yu affederek kadroya almıştı.

Çalışmalarını Dereağzı tesislerinde tek başına sürdüren Ozan Tufan’ın Tolgay Arslan’a karşılık Beşiktaş’a transfer olacağı iddia ediliyordu. Fenerbahçe defterini kapatan Ozan’ın yeni takımı belli oldu.

Takvim’in haberine göre; Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Birkaç gün içinde Ozan Tufan’ın Alanya’ya kiralanması bekleniyor.

TAKVİM