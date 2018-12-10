Özat’tan Ersun Yanal’a gönderme

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, dün akşam oynanan Akhisarspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.

Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, “Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe’ye Allah’tan başka kimsenin gücü yemtez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kart görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım.” dedi.

“SÖZ KONUSU FENERBAHÇE DİYEREK PAZARLIK YAPANLAR…”

Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe’yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe’nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı.

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