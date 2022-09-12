Özbek: Galatasaray bir Avrupa takımıdır

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa’daki Türkiye’nin en büyük temsilcisinin Galatasaray olduğunu söyledi.

galatasaray, Süper Lig ‘in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek konuşmasına başlayan Dursun Özbek, “Güzel bir maç oldu, daha farklı olabilirdi. Çok gol kaçırdık. Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Bence önümüzdeki günlerde daha iyi, daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü.” dedi.

“Lig uzun bir maraton”

Şampiyonluk hakkında Dursun Özbek, “Lig uzun bir maraton, daha başındayız. Şampiyonluk için konuşmak yanlış olur. Kabul etmek lazım yaklaşık 26 oyuncu takımdan ayrıldı, onların yerine 13 futbolcu geldi. Yeni bir takımız, çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Bu süre zarfında seyircilerimize güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Ama tüm oyuncuların takıma katılması halinde bambaşka bir Galatasaray seyredeceğimizi şimdiden vadediyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni transferler Yusuf Demir ve Rashica

Yeni transferler Yusuf Demir ve Rashica’yı da değerlendiren Başkan Özbek, “Yorumculara sormak lazım. Fırtına gibi ikisi de. Önümüzde bir yarım saat daha olsaydı 2-3 gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular, Galatasaray’a yakışan oyuncular. Özellikle Yusuf’u çok beğendim, Rashica da yine öyle. İkisi de çok iyiydiler.” açıklamasını yaptı.

“Galatasaray bir Avrupa takımıdır”

Galatasaray’ın Avrupa’da yer alması gerektiğinin altını çizen Dursun Özbek, “Avrupa kupasında olmayı kim istemez? Elbette Galatasaray bir Avrupa takımıdır. Avrupa’daki Türkiye’nin en büyük, en başarılı temsilcisi Galatasaray’dır. Galatasaray’ın her zaman, her sene Avrupa’da olması gerekir.” sözlerini dile getirdi.