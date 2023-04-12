Özbek: Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, rakiplerin sarı-kırmızılı ekibin her şeyiyle uğraştığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar.” dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bugün federasyonda çok önemli bir toplantı var. Gündemi, güncel sorunlarla ilgili. Ayrıca önümüzdeki yılın organizasyonu ilgili, ligin nasıl oynayacağıyla konusuyla ilgili toplantı var. Buna bağlı olarak her dönemde olduğu gibi Galatasaray’ın başarılı olduğu dönemlerde rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray’a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü önceden de bu böyleydi, bugün de böyle. Çok sıkı mücadele zamanı. Bu mücadeleyi de sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz. Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında Galatasaray’ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar. Biz şunu bütün dünyaya ispatladık, eğer birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsınlar boşuna. Onun için özellikle bu kritik dönemde tekrar aynı birlikteliği bugüne kadar gösterdiğiniz desteği göstermenizi sizden rica ediyorum. Çünkü biz sizden kuvvet alıyoruz. Siz bizi desteklerseniz biz kendimizi en kuvvetli seviyede hissediyoruz” diye konuştu.