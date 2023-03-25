Özbek: İçinde kabadayılık geçen numaralara gelmem

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile son dönem yaşanan gerilime dair açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan yıllık olağan mali genel kurulda konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde Fenerbahçe ile yaşanan demeç krizlerine göndermede bulunarak tepki gösterdi. A Milli Takım’ın Ermenistan ile oynayacağı maç öncesi sessiz kalacağını ve daha sonra bir açıklama yapacağını söyleyen Özbek, kabadayı göndermesinde bulunarak ezeli rakiplerine gözdağı verdi.

Süper Lig’de lider olduklarını hatırlayan Dursun Özbek, “Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Her şeyi planladıklarını görüyoruz. Ancak geçen sezonu 13. bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray’ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağı indirmeye çalışıyorlar. Geçmişi 100 yıllara dayanan camiaların başında olan insanlarız. Bize emanet edilen bu koltukların hem sorumluluğu hem de ağırlığı var. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben buna uygun davranırım. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem.” dedi.

Yaz transfer döneminde 43 milyon euro harcadıklarını söyleyen Dursun Özbek, “Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon avroluk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon avro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa’da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk. Bunu da ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon avro. Geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesi ve potansiyelini artırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yaptığımız tüm harcamaları buna göre planladık. Zaten kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Hata yapma ihtimalini en aza indirmek için kılı kırk yararak ilerliyoruz. Galatasaray’ın 1 lirasının bile boşa gitmemesi konusunda bu kulübün geleceğine karşı sorumluluğumuz var.” açıklamalarında bulundu.

Özbek, mayıs aylarının kendileri için önemli olduğuna değinerek, “Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray’ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.