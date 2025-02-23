Özbek’ten Derbi İçin Prim Planı

DERBİ İÇİN PRİM KARARLARI

Trendyol Süper Lig’de yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılıların dev maç için aldığı prim kararı dikkat çekiyor. Galatasaray yönetimi, sezonun ilk yarısında olduğu gibi bu derbi için özel bir prim belirlememe kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, eğer derbiyi kazanırlarsa futbolcuları mutlu edecek sürpriz bir primi soyunma odasında açıklamayı planlıyor. Geçtiğimiz sefere Kadıköy’deki 3-1’lik galibiyet için de özel bir prim belirlenmemiş, fakat futbolcular açıklanan primle şaşırmıştı.

FENERBAHÇE’NİN FARKLI STRATEJİSİ

Diğer taraftan Fenerbahçe, Galatasaray’ın almış olduğu kararın tam tersine bir prim politikası izliyor. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Anderlecht müsabakasının gölgede kalmaması için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan Başkan Ali Koç, bu kritik karşılaşma için önemli bir bütçe ayırdı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi kaynaklarından yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir prim belirledikleri ifade ediliyor. Fenerbahçe’de futbolcular, RAMS Park’ta zafer kazanmaları halinde lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana indirmekle beraber şimdiye kadar görülmemiş bir prim de kazanmış olacak.

DERBİ TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Bu önemli karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.