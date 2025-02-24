Özbek’ten Taraftara Derbi Öncesi Çağrı

DERBİ ÖNCESİ SAĞDUYU ÇAĞRISI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam gerçekleşecek Fenerbahçe derbisi öncesi bir açıklama yaparak sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Özbek’in mesajında, “Değerli Galatasaraylılar, Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.” ifadeleri öne çıkıyor.

KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA GAYRETİ

Dursun Özbek, Türk futbolunun son günlerde içine çekilmek istendiği “kaos ve kargaşa” ortamına dikkat çekti. Başkan, “Ancak; Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.” şeklinde uyarılarda bulundu.

HUZURU KORUMAK AMAÇ

Son olarak, Özbek, Galatasaray Spor Kulübü ve ona bağlı milyonlarca taraftarın bu tehlikeli yönelişe karşı duracağını belirtti ve “Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.” diyerek mesajını tamamladı.