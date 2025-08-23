Özbek Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Yaralandı

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Aksaray’da Özbek uyruklu bir şahıs, sevgilisinin erkek kardeşi tarafından ağır yaralandı. Olay, Ereğlikapı Mahallesi 1406 Sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ablası Adile T.’nin (24) sevgilisi olan 26 yaşındaki Muhammad Ö., evine gelen 13 yaşındaki S.T. ile tartışmaya başladı. Söz düellosu kısa sürede kavgaya dönüştü ve S.T. yanındaki bıçakla Muhammad Ö.’yü göğsünden bıçakladı. Ardından S.T. suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralanan Muhammad Ö. kanlar içinde yerde kalırken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptığı sırada, S.T.’nin annesi de oğlunun yarasına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Ekipler, kavga seslerini duyduğu için mahallede güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalenin ardından ambulansa bindirilen Muhammad Ö., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedaviye alındı ve ilk olarak ameliyata alındı. Ardından yoğun bakıma alınan şahıs, hayati tehlikesi bulunduğu bilgisiyle karşı karşıya kalındı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, S.T.’nin peşine düştü. Şüpheli, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili olarak tahkikat sürdürülüyor.