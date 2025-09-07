Özbekistan, Afganistan’a Yardım Gönderdi

ÖZBEKİSTAN’DAN AFGANİSTAN’A İNSANİ YARDIM

Özbekistan, Afganistan’daki deprem felaketi sonrası 265 ton insani yardım göndermiştir. Özbekistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hükümet, 31 Ağustos’ta meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki depremin ardından Afgan halkına yardımlar ulaştırmıştır.

YARDIM MALZEMELERİ NELERİ KAPSIYOR?

Afganistan’ın Hayratan şehrine kara yoluyla iletilen insani yardım, yiyecek ve gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, battaniye ve giysilerden oluşmaktadır. İnsani yardım malzemeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ve Surhanderya ilinin valisi Uluğbek Kasimov tarafından Afgan yetkililere teslim edilmiştir.

ÖZBEKİSTAN’DAN TAZİYE MESAJI

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Afgan makamlarına taziye mesajı iletmiş ve ülkesinin depremden etkilenen Afgan halkına her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmiştir. Afganistan’ın doğusunda 31 Ağustos’ta yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 Eylül’de bölgede 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı ve 4 Eylül’de 5,6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmiştir.