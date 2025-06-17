Özbekistan’da İpek Böceği Yetiştiriciliği Gelir Sağlıyor

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİR KAPISI OLUYOR

Özbekistan, ipek üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor ve ev kadınları için büyük bir gelir kapısı sunuyor. Yıllık ortalama 30 bin ton ipek üreten Özbekistan, bu alanda Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Kırsal kesimde yaşayan ev kadınları, ipek böceği yetiştiriciliği ile istihdam sağlıyor. Ülkede üretilen ipeğin büyük bir kısmı yerel tekstil işletmelerinde işlenirken, geriye kalan kısım ise başta Çin, Güney Kore ve İran olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Özbekistan, her yıl ipek üretimi ve ihracatından ortalama 100 milyon dolar gelir elde ediyor.

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜRECİ VE KOZA ÜRETİMİ

Ülkedeki iklim koşullarından dolayı ipek böceği yetiştiriciliği, genellikle nisan-haziran aylarında gerçekleşiyor. Bu süreçte çoğunlukla evlerdeki boş odalar, ambarlar ya da ahırlar kullanılıyor. Süreç oldukça zahmetli ve 30-35 gün sürüyor. İpek böcekleri, ilk dönemlerinde 5-7 milimetre büyüklüğündeki kesilen dut yapraklarıyla besleniyor. Beslenmelerine ara vererek 4 kez birer günlük uyku dönemine giren ipek böcekleri, beslenme sürecini tamamladıktan sonra farklı bitkilerin kuru dallarından oluşan destelere yerleşiyor ve 3-4 günde koza dönüşüm sürecini tamamlıyor.

BİR ARAYA GELMEK KOZA TOPLAMADA BİR GELENEKTİR

İpek böceği yetiştiriciliği yapan aileler, böceklerin kozaya dönüşmesinin ardından kozaları toplamak için komşu ve akrabalarını evlerine davet ediyor. Taşkent yakınlarındaki Çınaz İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Vasila Mansurova, ipek böceği yetiştiriciliğinin Özbekistan’daki uzun geçmişine dikkat çekiyor. İlçede 3 bin 25 kutu ipek böceği yetiştirildiği bilgisini veren Mansurova, her kutudan ortalama 60 kilo koza alınacağını ve ilçede yaklaşık 182 ton koza elde etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. İlçede bu alanda 3 bin 500’den fazla ev kadınına istihdam sağlandığını dile getiren Mansurova, ayrıca ilçede 9 binden fazla kişinin gelir elde etmesine olanak sağlandığını aktarıyor.

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ZOR VE SEVİMLİDİR

İpek böceği yetiştiriciliği her ne kadar zahmetli bir süreç olsa da, bu işi yapan ev kadınları için büyük bir keyif kaynağı. Lola Polathocayeva, bu geleneksel sürecin aile geleneği olduğunu ve çok titizlik gerektirdiğini aktarıyor. Bir kutu ipek böceğinin kozaya dönüşmesi için en az 500 kilo dut yaprağı tükettiğini belirten Polathocayeva, aynı zamanda tüm bu çalışmaların kendileri için de ses getiren bir uğraş olduğunu ifade ediyor. “İlk başta kum taneleri kadar küçücük olan ipek böceği tohumlarının büyüyerek kozaya dönüşmesi adeta bir mucize” diyor Polathocayeva.