Özbekistan’ın Yeni Büyükelçisi Haydarov Göreve Başladı

İKİ ÜLKE TİCARET HACMİ HEDEFİ

Özbekistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Türkiye ile Özbekistan arasında son yıllarda ticaret hacminin artış gösterdiğini vurguladı ve “5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için görev sürem boyunca yoğun bir mesai geçireceğim” şeklinde konuştu. Haydarov, Ankara’daki görevine başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk röportajında, Özbekistan’ın 34. yıl dönümünün öncesinde Türkiye’nin köklü bir yayın organına röportaj vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Haydarov, Türkiye’nin ülkesinin bağımsızlığının tanınmasında çok önemli bir rolü bulunduğunu ve Türkiye’nin, Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğuna dikkati çekti.

UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİLER

Haydarov, Türkiye ile olan ilişkilerin kendisi için yeni olmadığını belirterek, geçmişte Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde yer aldığını aktardı. Özellikle Tekstil Kurumundaki görevinde, Türk uzmanlarla birlikte çalışarak ülkesindeki tekstil sektörünü geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin yapıldığı bir dönemde büyükelçi olarak göreve başladığını belirten Haydarov, Türkiye’deki bakanlar ve kurum başkanlarıyla ortak ikili projeleri üzerinde doğrudan temas kurmaya özen gösterdiğini kaydetti.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ VE İL ZİYARETLERİ

Haydarov, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli temaslar da gerçekleştirdiğini aktardı. “Türkiye’deki çalışmalarım sırasında 81 ilin tamamını ziyaret edeceğime, her ilin ekonomik potansiyellerini, tarihlerini ve kültürel özelliklerini keşfedeceğime ve Özbekistan bölgeleriyle karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkiler kurmayı amaçlayan tüm adımları atacağıma söz verdim” diyen Haydarov, il ziyaretlerine de başladığını paylaştı. Eylül ayı içinde Konya ve Gaziantep’te düzenlenecek olan uluslararası gastronomi festivalleri çerçevesinde özel bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Haydarov, Semerkand’dan bir şef getirerek “Özbek Pilavı Yarışması” düzenleyeceklerini ifade etti.

TICARET HEDEFİ VE TURİZM VERİLERİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirten Haydarov, bugün ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını ancak bu rakamın iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını vurguladı. “Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz” diyen Haydarov, Türk sermayeli şirketlerin sayı itibarıyla her ay arttığını ve geçen yıl doğrudan yabancı yatırımların yüzde 7’sinin Türk ortaklar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yıl sonuna kadar 200 bin turist hedefi olduğunu belirten Haydarov, 2024 yılı için gelen turist sayısının 150 bini geçmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

STRATEJİK TOPLANTILAR VE GELECEK PLANLARI

Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin iki ülke ilişkilerine büyük katkılar sağladığını belirten Haydarov, son toplantının 6 Haziran 2024’te Ankara’da gerçekleştirileceğini ve sonraki toplantının Özbekistan’da olmayı planladıklarını da aktardı. Ayrıca, Türk vatandaşlarını Özbekistan’a davet ettiğini ifade eden Haydarov, bu düzeyde bir diyalogun sadece Türkiye ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.