Özbekistan, Katar’ı 3-0 Yendi

ÖZBEKİSTAN TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Özbekistan, Katar’ı 3-0 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımını kazanmış oldu. Bu muhteşem başarıyı kutlamak amacıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, oyunculara lüks bir elektrikli otomobil hediye etti. 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek olmasıyla futbolcular, tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

HEDEF 30 BİN AVROLUK OTOMOBİLLER

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, futbolculara kişisel ödül olarak her biri yaklaşık 30 bin avro değerinde 50 adet Çin malı BYD elektrikli otomobil hediye etti. Araçlar stadyum sahasının yakınında park edildi ve üzerinde olunan mesaj dikkat çekiciydi: “Dünya Kupası’na gittiniz, anahtarları alın ve eve gidin.” Bu mesaj, başarılarının sembolü olmuş durumda.

İKİNCİ TURU GARANTİLEMİŞLERDİ

Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalarak neredeyse bir üst tura çıkmayı garantilemişti. Ancak, Katar karşısında elde ettikleri galibiyet, 48 takımla gerçekleştirilecek olan bu önemli turnuvaya katılımlarını kesin olarak sağladı.